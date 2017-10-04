Limak Filarmoni Orkestrası başkentte

04.10.2017 22:33:28

Limak Filarmoni Orkestrası, tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde ilk konserini Ankara'da verdi.

Ankara Congresium'da düzenlenen konserde Karahan, Zeki Müren'in sevilen 16 parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Aranjörlüğünü Yusuf Yalçın'ın yaptığı orkestrayı ise şef Rengim Gökmen yönetti.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestrayı kurarken Türk müziğinin daha evrensel bir formda yeniden yorumlanmasını hayal ettiklerini söyledi.

Limak Vakfının eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumsal fayda sağlamak amacıyla 2015'te kurulduğunu kaydeden Özdemir, "Limak Filarmoni Orkestrası ile sanata olan desteğimizi, vakfımız desteğiyle devam ettireceğiz. Müzik bizleri bir araya getiren, bize farklılıklarımızı unutturan sihirli bir araç. Hepimiz Türk Sanat Müziği şarkılarıyla büyüdük. İlk konserimizde de ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan sanat güneşimiz, Zeki Müren'i rahmetle ve saygıyla anmak istedik." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.