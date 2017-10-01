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Liceli milli atletin olimpiyat hayali

Diyarbakır Liceli Karabal ailesinin okutabildiği tek çocuğu Şirin, yeteneğini keşfeden öğretmeni ve antrenörünün desteğiyle başladığı atletizmde başarılara imza atıyor - Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda 3. olan Şirin:'Bu başarılara kolay ulaşmadım. Çiftçi bir babanın oğluyum. Maddi yetersizliklerden, benden büyük 11 kardeşim de okuyamadı'- 'Lice'de çektiğim sıkıntılara rağmen, ülkem adın

Liceli milli atletin olimpiyat hayali
01.10.2017 14:58:06
MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Üçdamlar Köyü'nde yaşayan ve yeteneğinin keşfedilmesiyle başarılı bir milli atlet olan Şirin Karabal, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmenin hayalini kuruyor.

On iki çocuklu Karabal ailesinin, imkansızlıklar nedeniyle okutabildiği tek çocuğu 17 yaşındaki Şirin, yeteneğini keşfeden öğretmeni ve antrenörünün desteğiyle başladığı atletizmde başarılara imza atıyor. Öğretmeninin ısrarlarıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan ilçe seçmelerinde yarışan ve 1. olarak il seçmelerine katılma hakkı kazanan Şirin, il, bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Son olarak İtalya'da haziran ayında yapılan 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda, erkekler 8 bin metrede bronz madalya kazanan Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlara katılmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyespor'da forma giyen sporcu, "Bu başarılara kolay ulaşmadım. Çiftçi bir babanın oğluyum. Maddi yetersizliklerden, benden büyük 11 kardeşim de okuyamadı. 7. sınıfta beden eğitimi öğretmenimin ısrarı üzerine atletizm seçmelerine katıldım. Başarılı oldum ve hayatım değişti. Milli sporcu olduğum için gelecek yıl beden eğitimi bölümüne kayıt yaptıracağım." diye konuştu.

"Lice'de çektiğim sıkıntılara rağmen, ülkem adına İtalya'da başarı hikayesi yazdım. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve madalya kazanmak istiyorum." diyen Şirin, şöyle devam etti:

"Köyde okurken çok zorluk çektim. Kayapınar Belediyesi gerek ulaşım gerekse malzeme yardımı konularında bana sahip çıktı. İtalya'ya gitmeyi hayal edemiyordum ama gittiğimde de başarı kazanacağımı hisettim. Orada ülkemi temsil etmek beni gurulandırdı. Başarım takdir edildi, herkesi mutlu etti. Bundan gurur duydum. Kazandığım her başarı, beni daha da heyecanlandırdı. Hedefim yükseldi. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve madalya kazanmak."


- Aslan: "Başarısı gençlere örnek oldu"


Diyarbakır Kayapınar Belediyespor'un atletizm antrenörü Çetin Aslan da, 5 yıldır birlikte çalıştıkları Şirin'in çok yetenekli olduğunu belirtti. Lice'de dünya şampiyonu bir sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aslan, bunun gurur verici olduğunu vurguladı.

Aslan, "Şirin köyde çok zorluk çekiyordu. Köy hayatında yeterince beslenemiyor, yeterli gıda alamıyordu. Köyde antrenman yapması da zordu. Ailesinin Şirin'i okutmak için imkanı da yoktu. Şirin'in okuması için ailesini ikna ettik. Çocuklarının, vatana, millete faydalı olacağı bir yeteneği olduğunu söyledik. Aile de izin verdi ve Şirin'i yanımıza aldık." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuya her türlü desteği verdiklerini, Şirin'in de kendilerini mahcup etmediğini dile getiren Aslan, "Şirin İtalya'da Diyarbakır'ı, Türkiye'yi temsil etti, madalya aldı, İstiklal Marşımızı okudu. Bu gurur verici. Şirin'in başarısı köylerde, ilçelerde yaşayan diğer gençlere örnek oldu. Şirin'in başarısıyla sporcularımızın sayısında artış oldu." şeklinde konuştu.


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