Libya: Türkiye ile yapılan anlaşmalara bağlıyız

Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara değinen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, 'ürk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya da bağlıyız' dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında açıklama yaptı.

Halid el-Mişri şunları söyledi:

"Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.