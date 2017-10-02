Libya'daki yasa dışı göçmenler

02.10.2017 01:05:16

Libya'da Avrupa'ya yasa dışı yollarla göç etmeye çalıştığı sırada yakalanan 23 Yemenlinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın, Yemen'in Libya Büyükelçisi Hasan el-Hard'a dayandırdığı habere göre, Libya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan 23 kişinin serbest bırakıldığı, 20 kişinin ise halen Libya hapishanelerinde tutulduğu kaydedildi.

Haberde, serbest bırakılan Yemenlilerden 12'sinin Sudan'a, diğer 11'nin ise Aden'e gönderildiği belirtildi. Hallihazırda hapishanede bulunan 20 Yemenliden 10'unun gelecek hafta, Trablus ile Bingazi'de bulunan diğer 10 kişinin de bilet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yemen'e gönderileceği aktarıldı.

Yemen Büyükelçiliği, Yemenlilerin ne zaman yakalandığı hakkında bilgi paylaşmadı.