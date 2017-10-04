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Libya'daki Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı

Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de iki gün aradan sonra petrol üretim faaliyetleri yeniden başladı.

Libya'daki Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı
04.10.2017 17:38:44

Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de üretim faaliyetlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Libya Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Şerare petrol sahasının çalışmalarının iki gün önce bir grup silahlı saldırgan tarafından durdurulduğu hatırlatılarak, "Petrol sahasındaki üretimi durduran mücbir sebep kaldırıldı. İki gün aradan sonra sahada petrol üretim çalışmaları yeniden başladı." denildi.

"İKİ GÜNLÜK KAYIP 27 MİLYON DOLAR"

Açıklamada, iki günlük üretim kaybının neden olduğu zararın 27 milyon doları aştığı kaydedildi.

Libya Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanaullah, söz konusu krizin çözümüne katkıda bulunanlara teşekkürlerini ileterek, "Hiçbir talep, bu cezai kapatma eylemine gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.

Petrol üretiminin durdurulmasının Merkez Bankası'nın kan kaybetmesine yol açacağını söyleyen Sanaullah, bunun da ekonomide olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

"BU EYLEMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sanaullah, kurumun, bu tür kapatılmalarla mücadele için bir politika oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, kim olursa olsun Libya karşıtı bu tür eylemlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

Şerare Petrol Sahası iki gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen 30. Tugay yetkilileri tarafından, "hükümete defaatle yöneltilen taleplerin karşılanmaması" gerekçesiyle kapatılmıştı. 30. Tugay'dan aynı gün yapılan açıklamada, Şerare'nin yeniden açıldığı bildirilmiş, ancak üretim faaliyetinin başlayıp başlamadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare, son olarak geçen yıl aralık ayında yeniden aktif hale getirilmişti.


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