Libya'daki Şerare Petrol Sahası açıldı

02.10.2017 23:06:36

Libya'da güvenliği sağlamakla görevli silahlı grup tarafından kapatılan ülkedeki en büyük petrol sahası Şerare'nin yeniden açıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından Şerare Petrol Sahası'nın güvenliğini sağlamakla görevlendirilen ve taleplerinin karşılanmaması dolayısıyla gün içinde alanı kapatan 30.Tugay'dan yeni açıklama yapıldı.

Açıklamada, UMH Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen talimatlar üzerine petrol sahasının açıldığı belirtilerek, "Tugay, medya araçlarında yer aldığı gibi burayı silah zoruyla kapatmadı." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Libya'daki en büyük petrol sahası olan Şerare'nin güvenliğini sağlamakla görevli 30. Tugay'dan daha önce yapılan açıklamada, UMH yetkililerine iletilen taleplerin karşılanmaması gerekçesiyle sahanın kapatıldığı kaydedilmişti.

Tugay'dan yapılan açıklamada söz konusu talepler, "güneydeki tüm bölgelerin geliştirilmesi, bankalardaki para akışının sağlanması, sağlık merkezleri ile hastanelerin ilaçlarla desteklenmesi ve başkent Trablus'ta tutuklu bulunan güneylilerin serbest bırakılması" şeklinde sıralanarak, bunların meşru haklar olduğu ifade edilmişti.

Libya, bu yılın başından itibaren ham petrol üretimini artırmak için mücadele veriyor. Ülke geçen temmuz ayında 2013'ün üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa günlük petrol üretimini bir milyon varilin üstüne çıkarmayı başarmıştı.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'ndaki günlük petrol üretim kapasitesinin yaklaşık 340 bin varil olduğu belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare, son olarak geçen yıl aralık ayında yeniden aktif hale getirilmişti.