Libya'daki olaylar

02.10.2017 00:14:15

Libya'nın doğusundaki Bingazi Ticari Deniz Limanı 3 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle Ekim 2014'ten bu yana çalışmaları askıya alınan Bingazi Limanı, düzenlenen törenle faaliyete geçti.

Açılış törenine, aralarında Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından kurulan geçici hükümetin başkanı Abdullah es-Sini'nin de bulunduğu çok sayıda hükümet yetkilisi ile güvenlik mensubu katıldı.

Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen ilk seferle, Sini başkanlığındaki hükümet yetkiliklerini taşıyan gemi limana ulaştı. Söz konusu seferin yapıldığı gemide ayrıca bölgede 3 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle zarar gören Libyalılar için gıda ve tıbbi yardım malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Ülkenin doğusundaki en büyük liman Bingazi Ticari Deniz Limanı, yaklaşık 3 ay önce son bulan şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Ensar eş-Şeria ile birtakım silahlı örgütlerin, Ekim 2014'te ele geçirmesinin ardından limanın çalışmaları askıya alınmıştı.

TM tarafından desteklenen General Halife Hafter komutasındaki güvenlik güçleri, geçen temmuzda kentin tamamı ile bölgede denetimi sağladığını duyurmuştu.



