Libya'daki olaylar

01.10.2017 00:58:46

Libya'nın Sabrata kentinde süren çatışmaların, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ndeki tarihi mekanları tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Turizm Genel Kurulundan yapılan açıklamada, "Sabrata'da devam eden çatışmalar, UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kentteki tarihi yerlerin koruması için harcadığı çabaları boşa çıkarabilir." ifadelerine yer verildi.

Sabrata kentindeki kültürel mirasın, tehdit altında olmasından derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Akdeniz Havzası bölgesinde en önemli tarihi varlıkların hedef alındığına işaret edildi.

Açıklamada, BM başta olmak üzere uluslararası tüm kurumlardan Sabrata'daki tarihi eserlerin korunması için harekete geçmesi istendi.

Sabrata kentinde 17 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sabrata'da UMH'ye bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi'ne" ait kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün devam eden çatışmaların 22 Eylül'de durdurulması için anlaşma sağlanmıştı.

Sabrata Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Zuvara, Zintan, Zaviye ve Mısrata kentinden temsilcilerin krize müdahale amacıyla toplandığı belirtilmiş, uzlaşı heyetlerinin kentte ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı da kentte çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) açıklamasında da Sabrata'daki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek, uluslararası insan hakları hukuku gereği çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılmıştı.