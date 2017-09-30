Libya'da toplu mezar bulundu

01.10.2017 02:43:59

Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Bingazi Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı Genel Soruşturma Birimi unsurlarının, şehrin kuzeyindeki Kanfude bölgesinde bir toplu mezar bulduğu belirtildi.

Toplu mezarda bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilerek, durumun Başsavcılığa intikal ettiği, cesetlerin kimlere ait olduklarının belirlenmesi ve defnedilmeleri için talimat verildiği kaydedildi.

Söz konusu 80 cesedin, daha önce bölgede savaşan silahlı gruplara bağlı kişilere ait olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.







