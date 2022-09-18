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LGBT karşıtı eyleme müzik tepkisi

LGBTİ karşıtı etkinliğe katılanlar, etkinlikte müzik çalınmasına tepki gösterdi.

2022-09-18 18:51:45
Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. İl Başkanı Şahin, Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İşte detaylar…
LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı

LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı

Bugün Saraçhane’de düzenlenen LGBT karşıtı miting sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe LGBT’li bir grup da karşıt olarak katılmak istedi ancak polis tarafından uzaklaştırıldı. Yürüyüş yapan vatandaşlar ise gökkuşağı renkli bayrak taşıyan LGBT’li grubu yuhaladı.
Putin, İbrahim Kalın’ın sarılmasına anlam veremedi

Putin, İbrahim Kalın’ın sarılmasına anlam veremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği sırasında Putin ile görüşme yapıldığı zaman, İbrahim Kalın’ın bir kişiyle sarılmasını Putin’in dikkatini çekti. Hareketleriyle bu duruma anlam veremediğini gösteren Putin’in videosu gündem oldu.
Erdoğan'ı böyle tanıttı: Dünyanın en iyi başkanı

Erdoğan'ı böyle tanıttı: Dünyanın en iyi başkanı

Recep Tayyip Erdoğan ile öz çekim yapan Burkina Faso’lu bisikletçi Michael, 'Dünyadaki en iyi Cumhurbaşkanı' dedi.
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