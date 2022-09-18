LGBT karşıtı eyleme müzik tepkisi

LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı

Bugün Saraçhane’de düzenlenen LGBT karşıtı miting sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe LGBT’li bir grup da karşıt olarak katılmak istedi ancak polis tarafından uzaklaştırıldı. Yürüyüş yapan vatandaşlar ise gökkuşağı renkli bayrak taşıyan LGBT’li grubu yuhaladı.