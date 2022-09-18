LGBT karşıtı eyleme müzik tepkisi
LGBTİ karşıtı etkinliğe katılanlar, etkinlikte müzik çalınmasına tepki gösterdi.
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LGBTİ karşıtı etkinliğe katılanlar, etkinlikte müzik çalınmasına tepki gösterdi.
LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı
Bugün Saraçhane’de düzenlenen LGBT karşıtı miting sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe LGBT’li bir grup da karşıt olarak katılmak istedi ancak polis tarafından uzaklaştırıldı. Yürüyüş yapan vatandaşlar ise gökkuşağı renkli bayrak taşıyan LGBT’li grubu yuhaladı.