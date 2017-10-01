Leipzig, Köln'de kazandı

01.10.2017 22:49:33

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Köln'ü 2-1 yendi.

Leipzig, RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu. Leipzig, 30. dakikada Lukas Klostermann ve 80. dakikada Yussuf Poulsen ile 2-0 öne geçti.

Köln 82. dakikada Yuya Osako'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Türk asıllı 19 yaşındaki Salih Özcan 90 dakika forma giydi.

Leipzig bu galibiyetle 13 puanla 4. sıraya yükseldi. Henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise 1 puanla 18. sırada kaldı.