Las Vegas'taki silahlı saldırı

03.10.2017 23:58:31

ABD'nin Las Vegas kentinde silahlı saldırıda 59 kişiyi öldüren Stephen Paddock'un daha önce postacılık yaptığı ve vergi dairesinde çalıştığı bildirildi.

Federal yetkililer, Amerikan vatandaşı 66 yaşındaki saldırganın daha önce yaklaşık iki yıl postacı olarak çalıştığını ve 10 yıldan uzun süre vergi dairesinde görev yaptığını açıkladı.

Öte yandan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda hayatını kaybeden 59 kişiden 56'sının kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Paddock geçen hafta Filipinler'de bir banka hesabına 100 bin dolar para transferi yaptı.

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, pazar gecesi konser alanındakilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

Çarşamba günü Las Vegas'a gidecek ABD Başkanı Donald Trump, saldırgan Paddock için "O hasta ve deli bir adam." ifadesini kullanmıştı.



