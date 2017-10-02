Las Vegas'taki silahlı saldırı

02.10.2017 23:22:30

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD'deki silah kontrolü tartışmalarının zamanı olmadığını ifade ederek, bu konudaki sorulara tepki gösterdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanders, Las Vegas'ta 58 kişinin öldüğü 515 kişinin yaralandığı silahlı saldırının henüz yeni olması nedeniyle silah kontrolü gibi politik tartışmalara girmenin erken olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Las Vegas'taki saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ı daha sıkı silah kontrol yasalarının gerekliliğine ilişkin düşüncelere itip itmediğine yönelik sorusuna Sanders, şu cevabı verdi:

"Bakın bu tarifsiz bir trajedi. Bugün hayatta kalanların teskin edilmesi ve ölenlerin yasını tutma günüdür. Bizim düşünce ve dualarımız elbette ki tüm bu insanlarla. Siyasi tartışmanın yeri ve zamanı vardır ancak bugün ülkeyi bir araya getirme günüdür."

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Sanders, saldırganın niyetinin henüz netleşmediğini, dolayısıyla tüm gerçekler ortaya çıkmadan siyasi tartışma yapmanın erken olacağını belirtti.

Sanders, Başkanın saldırıyı iç terörizm olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusuna ise "Halen gerçekleri bulma peşindeyiz. Devam eden bir soruşturma bu ve daha fazla bilgi olmadan buna benzer bir düşünce öne sürmek için çok erken." diyerek tepki gösterdi.

Trump'ın vatandaşlara silah bulundurma hakkı veren ABD Anayasa'sının 2'inci maddesinin sıkı bir destekçisi olduğunu da aktaran Sanders, "Bu tür saldırıları durdurmayacak yasalar çıkarmak, yapmak istemediğimiz şeylerden biri. Geçen yıl 4 bin silahlı saldırı kurbanının olduğu Chicago'ya bakarsanız orada ülkedeki en sıkı silah kontrol kanunları var ama işe yaramadı" şeklinde konuştu.

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, dün gece yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58, yaralananların ise en az 515 olduğunu açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi ise saldırganın DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasını reddetmişti. Bu açıklama da ABD'deki silah bulundurma serbestliği ile ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

Yetkililer, saldırganın 64 yaşındaki Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Trump da çarşamba günü kente gideceğini ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.