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Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi!

Reuters, terör örgütü IŞİD Las Vegas'ta gerçekleşen silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi!
02.10.2017 17:08:14

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