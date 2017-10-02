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Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi!
Reuters, terör örgütü IŞİD Las Vegas'ta gerçekleşen silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
02.10.2017 17:08:14
Ayrıntılar geliyor...
las vegas
ışid
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Bingöl'de 405 kilogram esrar yakalandı
Bingöl'de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 405 kilogram esrar ele geçirdi.
02.10.2017 17:18:18
Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyecek
Van Persie'nin 560 bin Euro'luk aylık maaşını FIFA ödeyecek.
02.10.2017 16:57:50
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
Bursa’da, dükkanının önünde içki içmemeleri için kendilerini ikaz eden esnafı kurşun yağmuruna tutan zanlılar yakalandı.
02.10.2017 17:06:16
Başkent'te muvazzaf askerlere operasyon
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı.
02.10.2017 17:03:54
Bilecik'te kaza: 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
02.10.2017 17:01:23
Türk Silahlı Kuvvetleri'den flaş açıklama! 14 terörist öldürüldü
29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
02.10.2017 16:58:39
Önemli uyarı! Paranızı almayı unutmayın
02.10.2017 16:58:48
TİMETÜRK
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Bingöl'de 405 kilogram esrar yakalandı
İbrahim Tatlıses'ten Kuzey Irak'lı photoshopa açıklam
Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyecek
Ankara'da muvazzaf askerlere operasyon
Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi!
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
Başkent'te muvazzaf askerlere operasyon
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
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