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Laçin: HDP'liler saldırıdan önce binayı terketti

HDP İzmir İl Binası önünde 2 yıldır evladı için nöbet tutan Mehmet Laçin, HDP'li yöneticilerin saldırıdan kısa süre önce binayı boşalttığını anlattı.

2021-06-18 12:42:37
İsrail polisi Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı

İsrail polisi Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif 'bayrak yürüyüşü'nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı. İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda 'bayrak yürüyüşü' düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.
Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması

Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Bursa İş Dünyası ile Buluşma” programında konuştu.
Doğu Perinçek: İzmir'deki saldırı Biden'ın ''HDP'yi mazlumlaştırma'' planı

Doğu Perinçek: İzmir'deki saldırı Biden'ın ''HDP'yi mazlumlaştırma'' planı

İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırı hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Bu suikast Türkiye'ye 'katil devlet' densin diye yapılmıştır' dedi.
İsrail savaş uçakları yine Gazze’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları yine Gazze’yi bombaladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
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