KYK burs başvurusu ne zaman 2021-2022? E-devlet GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
KYK burs başvuruları ile ilgili geri sayım sürerken üniversitelere ikinci ek yerleştirme aşamasının sonuçları beklenmeye başlandı. İkinci ek yerleştirmelerin de tamamlanmasının ardından burs başvurularının önünde bir engel kalmayacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, e-devlet GSB KYK burs başvuru tarihleri ne zaman olacak?
Binlerce öğrencinin burs ve kredi imkanından yararlanacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılında başvurular için geri sayım başladı. Bursların geri ödemesiz, kredilerin ise geri ödemeli olacağı süreçte eylül ve ekim aylarını da içine alan geriye dönük ödeme de yapılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?
Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibariyle başladı. Yurt işlemleri ile ilgili sürecin de sona ermesiyle birlikte burs başvurularının önünde bir engel kalmadı. Bu kapsamda burs başvurularının ekim ayı içerisinde alınması ve sonuçlandırılması bekleniyor. Kasım ayından itibaren de geçtiğimiz aylardaki ödemelerle birlikte ödemelerin başlayacağı tahmin ediliyor. 1
E DEVLET KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Henüz aktif olmayan burs başvuru sayfası için tıklayınız… Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. 2
Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, • Anne ve babası vefat etmiş olanlar, • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, • Amatör milli sporcu olan öğrenciler Ödemelerse TC kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen tarihlerde yapılacak.
Kaynak: CNN Türk
3