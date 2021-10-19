KYK burs başvurusu ne zaman 2021-2022? E-devlet GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin burs ve kredi imkanından yararlanacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılında başvurular için geri sayım başladı. Bursların geri ödemesiz, kredilerin ise geri ödemeli olacağı süreçte eylül ve ekim aylarını da içine alan geriye dönük ödeme de yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?



Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibariyle başladı. Yurt işlemleri ile ilgili sürecin de sona ermesiyle birlikte burs başvurularının önünde bir engel kalmadı. Bu kapsamda burs başvurularının ekim ayı içerisinde alınması ve sonuçlandırılması bekleniyor. Kasım ayından itibaren de geçtiğimiz aylardaki ödemelerle birlikte ödemelerin başlayacağı tahmin ediliyor.