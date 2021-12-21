Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 15 araç birbirine girdi

Cüneyt Özdemir’den dolar yorumu: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, “Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı' dedi.