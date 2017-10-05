Kuzey Irak ve Erzincan'a hava harekatı

05.10.2017 09:01:36

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki ve Erzincan Refahiye kırsalında bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak "04 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİÖte yandan, 4 Ekim 2017 tarihinde Erzincan Refahiye kırsalına hava harekatı icra edildiği kaydedilerek saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.(Bayazit Cebeci/İHA)