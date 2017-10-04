Kuzey Irak'a hava harekatı

04.10.2017 08:36:22

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bölücü terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "03 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş; bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.