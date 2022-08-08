Kuyuya düşen yavru kedi, 10 günlük çalışma sonucu kurtarıldı

Yavru kedinin kurtarılması için 9 gün boyunca yapılan tüm denemeler sonuç vermedi. 10'uncu günde itfaiye erinin inmesi yerine kapan indirildi. Yavru kedinin yem yemek için gelmesi ile kapana girmesi ardından itfaiye eri indirildi. İtfaiye eri kapana sıkışan yavru kediyi alarak sonunda kurtardı. İtfaiye erlerinin bu çabası ardından mahalle sakinlerinden biri yavru kediyi sahiplenirken kuyunun üzeri kapatıldı.