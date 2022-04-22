Kuytul’dan 'suikast planı' paylaşımı
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Suikast olursa bunu yapan Türk derin devleti' dedi.
Kuytul, Siirt'teki iftar programına katılmak için yaptığı yolculuk esnasında 5 kez arabadan indirildiğini söyledi. Kuytul, "Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum" dedi.
Kuytul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adana'dan Siirt'e iftar programı için giderken 5 defa arabadan indirdiler. Ben hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim. Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir! Tetikçinin kim olduğuna bakmayın."