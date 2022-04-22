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Kuytul’dan 'suikast planı' paylaşımı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Suikast olursa bunu yapan Türk derin devleti' dedi.

2022-04-22 17:28:19

Kuytul, Siirt'teki iftar programına katılmak için yaptığı yolculuk esnasında 5 kez arabadan indirildiğini söyledi. Kuytul, "Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum" dedi.

Kuytul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adana'dan Siirt'e iftar programı için giderken 5 defa arabadan indirdiler. Ben hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim. Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir! Tetikçinin kim olduğuna bakmayın."

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