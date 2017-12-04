Kuveyt-ABD ilişkileri

05.12.2017 00:01:25

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, yarın Kuveyt'te düzenlenecek Körfez Zirvesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı aradı.

Bakanların, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

