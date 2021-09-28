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Kuşların buğday yığınlarına akını

Muş'ta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar, beslenebilmek için buğday, arpa ve ay çekirdeği yığınlarının oluşturulduğu tarlalara akın ediyor.

2021-09-28 20:23:52
Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan'ın Assam eyaletinde ordu güçleri ve Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) destekli Hindu çeteler, Müslümanları zorla evlerinden çıkarmak üzere saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgedeki yerleşimlerin yasa dışı olduğu bahanesiyle yıkımlar gerçekleştiren Assam yönetimi, bölgenin demografisini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar en az 800 Müslüman aile zorla evlerinden çıkarıldı ve evleri yıkıldı. Saldırılarda resmi rakamlara göre 2 Müslüman yaşamını yitirdi. Çok sayıda Müslüman yaralandı. Saldırılara, bazı Hindu medya mensuplarının ve sivillerin de katıldığı göze çarptı. Müslümanlar ise kendilerini sopalarla korumaya çalışırken, bu kişilerin bazıları linç edilerek katledildi. BJP hükümeti daha önce ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki Gorahpur şehrinde en büyük Hindu tapınak olan Gorahnat'ın çevresindeki alanda yaşayan Müslümanların 'güvenlik tehlikesi oluşturdukları' sebebiyle evlerinin tahliyesini istemişti-MepaNews
Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan ''gezgin köpek'', bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı. Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen ''gezgin köpek'', yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden 'gezgin köpek', Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.
İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.
İyilik dolu su kuyusu

İyilik dolu su kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte.
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