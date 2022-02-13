Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor
Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde
Gesi bölgesinden Kayabağ'a giderken yamaçlarda yapılan kuş evleri var.
Yamaçlardaki kuş evleri güvercinler için bir barınak olarak kullanılmış.
Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde.
Buradaki kuş evleri taştan silindir şeklinde yapılmış.
Yöre halkı kuş evlerinden elde ettikleri gübreleri bağ ve bahçelerde kullanıyorlar.
Bisiklet, gezdiğiniz yerin tüm çevresel şartlarına temas etme becerisi kazandırır.
Bisiklet Gezileri hayata farklı bakış için harika bir yoldur.