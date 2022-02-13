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Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde

2022-02-13 11:55:55

Gesi bölgesinden Kayabağ'a giderken yamaçlarda yapılan kuş evleri var.

Yamaçlardaki kuş evleri güvercinler için bir barınak olarak kullanılmış.

Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde.

Buradaki kuş evleri taştan silindir şeklinde yapılmış.

Yöre halkı kuş evlerinden elde ettikleri gübreleri bağ ve bahçelerde kullanıyorlar.

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