Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, ''Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadesini kullandı.