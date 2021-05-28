Kurye aracının sokakta yatan köpeği ezmesi tepki çekti

Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı

Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var. Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk