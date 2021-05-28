DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

VAYPİER: Müzik Sektörünü Değerlendirdi.
Kapanma süreci 'ihtiyaçları' da frenledi
Dr. Nuket Eroğlu Tazeleyici Bakım Setleri Kimlere Uygulanır?
Analiz: Piyasalarda yön arayışı hakim
Analiz: İlk çeyrekte güçlü büyüme etkisi
ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı
Erdoğan'dan ‘’Taksim Camii’ paylaşımı
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Petrol taşıyan tanker sürüklendi
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
AB'den Azerbaycan ile Ermenistan'a gerginliği düşürme çağrısı
Microsoft, Rusya merkezli internet korsanlarının saldırılarına karşı uyarıda bulundu
121 yıl hapis istenmişti... Tahliye kararına savcılık itiraz etti!
İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail
'Türkiye'nin ‘baş ağrısı' dindi!..'
Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler? Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar?

Kurye aracının sokakta yatan köpeği ezmesi tepki çekti

Gebze'de, bir alışveriş şirketi kuryesinin araç ile sokak köpeği üzerinden geçtiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

2021-05-28 20:36:46
Buz tutan yolda ayağa kalkma mücadelesi verdi

Buz tutan yolda ayağa kalkma mücadelesi verdi

Ukrayna'nın Kiev kentinde buz tutan yolda ilerlemeye çalışan bir kişinin defalarca yere düşmesi izleyenleri gülümsetti.
Suriye'deki seçimlerde vatandaşların yerine oyları Baas Partisi yetkilileri kullandı

Suriye'deki seçimlerde vatandaşların yerine oyları Baas Partisi yetkilileri kullandı

10 yıldır savaşta olan Suriye'de sadece rejimin kontrolündeki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimini Esed kazandı. Esed'ın oyların yüzde 95,1'ini aldığı açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntü, seçimlerde hile yapıldığı yönünde tartışmalara neden oldu.
Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: 'Sudan nire, Taksim nire'

Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: 'Sudan nire, Taksim nire'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, 'Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabb'imize hamdüsenalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire, Taksim nire. İşte buraya getiren o aşk, başka bir aşk.' diyerek başladı.
Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı

Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı

Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var. Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk
Görüş Bildir Bizimle Paylaş