Kurye aracının sokakta yatan köpeği ezmesi tepki çekti
Gebze'de, bir alışveriş şirketi kuryesinin araç ile sokak köpeği üzerinden geçtiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Gebze'de, bir alışveriş şirketi kuryesinin araç ile sokak köpeği üzerinden geçtiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Suriye'deki seçimlerde vatandaşların yerine oyları Baas Partisi yetkilileri kullandı
10 yıldır savaşta olan Suriye'de sadece rejimin kontrolündeki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimini Esed kazandı. Esed'ın oyların yüzde 95,1'ini aldığı açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntü, seçimlerde hile yapıldığı yönünde tartışmalara neden oldu.
Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: 'Sudan nire, Taksim nire'
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, 'Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabb'imize hamdüsenalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire, Taksim nire. İşte buraya getiren o aşk, başka bir aşk.' diyerek başladı.
Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı
Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var. Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk