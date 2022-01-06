Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.