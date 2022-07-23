Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark’ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor... Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır… Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesini eleştirerek, “Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır… Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ile Bitlis Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi, İlbank İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi ve Beşminare Mahallesi Konutları Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, “Ne mutlu bizlere ki; bu kadim şehrimize hizmet ediyoruz. İşte bugün de hep birlikte, toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 farklı yatırımı Bitlis'imize kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce, göreve geldiğinde ilk ziyaret ettiği yerlerden birinin Bitlis olduğunu ve mutlulukla hüznü aynı anda yaşadığını hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Mutluydum. Çünkü sizler bizi bir evladınız, evinizden biri gibi karşıladınız. Sarıp sarmaladınız. Allah her birinizden razı olsun. Tabi bir yandan da hüzünlenmiştim. Çünkü bu meydandan başlayarak, bütün bu çevre, dere boyunca aslında bir tarihin, bir kültürün, Selçuklumuzun hatıralarıyla doluydu. Fakat o gün bu dere yatağı ve çevresi adeta bir çöküntü alanına, bir mezbeleliğe dönüşmüştü.” dedi.

Birçok tarihi eserin üzerinin metruk binalarla kapatılarak harap olduğunu ve bu aziz milletin bir ferdi olarak bu durumun kendisini ve Bitlislileri çok derinden etkilediği belirten Bakan Kurum, o ilk andan itibaren Bitlis için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

45 ilde yapılan “Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı” projelerinden birini de Bitlis'te gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Bakan Murat Kurum; Atatürk, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerini kapsayan; Mutki Köprüsünden başlayıp Ulu Cami, kale etrafını da içerisine alan eski sanayi bitimine kadar devam eden dere güzergâhı aksını baştan aşağı yenileyeceklerinin müjdesini verdi.

-Bitlis'e 1 Milyar TL'yi bulan yatırım

Bitlis'te kamulaştırma, esnafa sunulan dükkânlar ve arsa bedelleriyle birlikte 1 milyarı bulan yatırım değeriyle yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Bakan Kurum, “Bu yenileme projemizle bugün; o ilk anlarda hep birlikte hissettiğimiz hüzün bulutları dağılıyor. Şanlı ecdadımıza borcumuzu hep birlikte ödüyoruz. Bitlis'in en büyük hayalini gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Dere yatağına inşa edilmiş olan konut ve dükkânların bulunduğu yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki alanda; kamulaştırma, tahliye ve yıkım işlerinin vatandaşların rızasını alınarak tamamlandığını da aktaran Bakan Kurum, hızlıca derenin ıslah edilip restorasyonların tamamlanacağını, millet bahçesi ve parklarla çevre düzenlemesinin bitirileceğini söyledi.

Bakan Kurum Bitlis'te yeni yapılan projelere de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“İşte bugün bu tarihi ihya projesi içerisindeki millet bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ayrıca Bitlis Beşminare Mahallemizde, TOKİ Başkanlığımızla inşaatlarını tamamladığımız 507 yeni yuvamızın, ticaret merkezimizin, camimizin anahtarlarını kıymetli kardeşlerimize hep birlikte teslim ediyoruz. İller Bankamız ve belediyemizle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüteceğimiz bisiklet yolunun temellerini bugün yine beraber atıyoruz. Son olarak da; içme suyundan kanalizasyon hatlarına, cadde ve sokak sağlıklaştırmadan güneş enerjisi sistemlerine kadar onlarca projenin kurdelesini hep birlikte kesiyoruz. Bitlis'te tarihi hem değiştirecek, hem de yeni bir tarihi başlatacak ihya projelerimiz; yeni yuvalarımız, millet bahçemiz, tüm altyapı çalışmalarımız; Selçuklu Mirası Bitlis'e, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Bitlis'e sadece çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 7 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Bitlis'e sadece çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 7 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdıklarının altını çizen Bakan Kurum, “Bitlis'te de, Ahlat, Tatvan ve Mutki'de 5 millet bahçesi projemiz hızla devam ediyor. TOKİ'mizle bugüne kadar 2 milyar lira yatırım değeriyle 4 bin 449 konut ve sosyal donatıyı sizlerin hizmetine sunduk. Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi'nde 1. etapta 317, 2. etapta 190 sosyal konutumuzu bugün vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yine İller Bankamızla Bitlis'te toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 164 projeyi tamamladık. 125 milyon liralık 7 projemizin de çalışmaları devam ediyor. Merkez, Hizan, Mutki ve Aydınlar ilçelerinde 196 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Tatvan ve Ahlat atık su arıtma tesisi, Merkez güneş enerjisi santrali başta olmak üzere tamamladığımız projeleri de bugün siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bütün bu eserlerimiz Bitlis'imize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bozuk olan ayarları, sinirleri, havsalaları daha da bozuldu!

Çalışmaların merkezinde hep insan ve millet olduğunu; çocukların gülüşlerini, anaların dualarını, babaların takdirlerini her şeyin üstünde gördüklerini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:



“Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında ‘Yapamazsınız, başaramazsınız' dediler. Temeller attık ‘durdururuz' dediler. Muhalefet; bir türlü iktidara gelemeyince, son 20 yıldır da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, havsalaları daha da bozuldu! Proje yerine video çekip fragman yayınlayanlar, temel atmak yerine tivit atanlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar, milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar.”

Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2 gün önce, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın görüntülerini paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, “Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor.” dedi.

Bakan Kurum, “Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar içerisinde, bahçeler içerisinde, oyun alanları içerisinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı?”ifadeleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını eleştirdi.

Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen; Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var: ‘Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz. Yani insan; diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek.'

Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler. Bu mesele sadece bir Ankapark meselesi değildir. Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş; bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur.”

3 yıldır olduğu gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz?

Bakan Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki seçenek olduğunu belirterek, “Ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medya algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan bu projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı gencimize istihdam sağlayacaksınız. Burayı yükselen Ankara'mızın en güzide mekânlarından biri haline getireceksiniz. Ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız ‘engelleniyoruz' yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız.Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralının hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız.”

“81 ilde hiçbir alanın sahipsiz kalmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz”

Bakan Kurum, bugüne kadar Bitlis'te, İstanbul'da, Ankara'da, 81 ilde hiçbir alanın sahipsiz kalmasına asla müsaade etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerinin altını çizerek,“Bizler eser üretmeye, hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşayabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sözlerini, “İnşallah önce 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden rekor bir oyla tekrar seçecek, ardından da 2024 yerel seçimlerinde, AK Belediyelerimizle yola devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.

Bitlis'te 15 bin kişiye istihdam sağlayacak sanayi sitesi müjdesi

Bakan Murat Kurum, daha sonra Bitlis'te esnaf ziyareti sırasında, 15 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesi müjdesini vererek, “Burada gençlere umut olmazsak, gençler geleceğe güvenle bakmazsa, buradaki nüfus artmaz, aksine azalır. Şimdi bunu yapmak için ne yapmak lazım. Bölgeye yatırım getirmek lazım. Hastanenin hemen arkasında 1 yıl içerisinde 15 bin kişi istihdam edeceğiz.” dedi.