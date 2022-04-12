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Kuruluş Osman'dan herkesi şaşırtan tanıtım!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 90. Bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda zamanın ileriye alınması izleyenleri şaşkına çevirdi.

2022-04-12 15:30:48

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman, 90. bölümüyle 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.10'da ATV ekranlarında olacak.

Dizinin merakla beklenen tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!" sözleri damga vurdu.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni tanıtımında "1299" vurgusu dikkat çekti.

Tanıtımda oğulları Aleaddin ve Orhan'a İnegöl Kalesi'ni gösteren Osman Bey, cihan hakimiyetine giden hedeflerini iki evladıyla paylaştı.

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