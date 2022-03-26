Kuruluş Osman'dan aksiyon dolu yeni tanıtım

Çarşamba akşamları izleyicilerini ekrana kilitleyen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 88. bölüm tanıtımı yayınlandı.

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Dizinin merakla beklenen 88. bölüm tanıtımına Osman Bey'in "Gayrı hedef İnegöl'dür!" sözleri damgasını vurdu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.