Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Bala Hatun'a büyük sürpriz
ATV'nin izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı.
Başrolde Osman karakterini canlandıran Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 76. Bölümüyle izleyicilerin evlerine konuk oldu. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme ihanetle sarsılan Tekfur Kosses'in Osman Bey'e yardım ettiği sahne damga vurdu.
Sosyal medyada da #VarOlsunDevletimiz etiketiyle gündem olan bölümün ardından gelecek hafta ekranlara gelecek bölümün fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanında “Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım” diyerek dua eden Bala Hatun'un karşılaştığı sürpriz izleyicileri heyecanlandırdı.