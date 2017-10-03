Kurtulmuş yangın faciasında ölenlerin aileleri ziyaret etti

03.10.2017 17:43:12

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrinde yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etti.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrinde 3'ü Türk 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yetkililerden bilgi alarak, hayatını kaybeden çocukların aileleriyle bir araya geldi. Taziye dileklerini ileten Kurtulmuş, hayatını kaybeden çocukların ailelerine "Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin" dedi.