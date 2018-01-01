Kürşad



Türk kahramanı Kürşad... Kürşad kimdir? İşte Kürşad'ın biyografisi

Kürşad'ın nerede ve ne zaman doğduğu hakkında bilgi yoktur. Göktürk hükümdarı Çuluk Kağan'ın küçük oğludur. Annesi bir Çin prensesi olan İ-çeng Hatun'dur. Babası 621 senesinde İ-çeng tarafından zehirlenerek öldürülünce yerine kardeşi Kara Kağan geçmiştir. Kara Kağan'ın hükümdarlığı 630 senesinde kuşattığı bir Çin kenti önünde bozguna uğrayıp, esir edilerek Çangan'a götürülmesiyle son buldu.

Tutsakların arasında bulunan Kürşad, Çin imparatorunun saray mufafızı bölüğünde vazifelendirildi. Kara Kağan 634 senesinde hayatını kaybedince Göktürk Hanlığı'nın başına Çin yanlısı bir prens olan Sibar getirildi. Bu dönemde Çinliler, Türk boylarını asimile çalışmalarına başladılar. Bunun üzerine bazı Göktürk beyleri ayaklanma başlattılar fakat bu girişim şiddetle bastırıldı. Bu sırada imparator Tai-Çung ölünce yerine Li-Şih-Min geçti.

Çangan'da tutsak bulunan Göktürk soylularından kırk kişi, Kürşad'ın önderliğinde gizli bir şekilde örgütlendi. Kürşad'ın yeğeni olan İşpera'yı Göktürk kağanı ilan ettiler. Birliğin amacı her gece kılık değiştirerek Çangan sokaklarında dolaşan imparator Li-Şih-Min'i kaçırarak, Çin sarayında tutsak bulunan Türk soylularını kurtarmak ve işgal edilen Türk topraklarını geri almaktı.

Ancak saldırının yapılacağı gece büyük bir fırtına çıktı. Bu nedenle Çin imparatoru sarayından çıkamadı. Bunun üzerine planın öğrenilmemesi için Kürşad ve adamları Çin sarayına baskın düzenledi. Büyük bir çarpışma sonucu yüzlerce Çin askeri öldürüldü. İmparatorun ele geçirilemeyeceğini anlayan Kürşad ve adamları ahırda bulunan seyisleri öldürdü ve atları alıp saraydan kaçtı.

Kürşad ve adamları Vei Irmağı'na geldi. Amaçları nehri geçerek Türklerin başkenti olan Ötüken'e gitmekti. Fakat sağanak yağmurdan dolayı nehir taşmış ve köprü sular altında kalmıştı. Karşıya geçemeyen Kürşad ve adamları Çin askerlerine karşı savaşa tutuştu. Büyük bir çarpışmadan sonra Çin askerleri tarafından öldürüldüler.

Daha sonra Türk boyları Çin'e karşı ayaklanarak bağımsızlığına kavuştu ve Göktürk Devleti yeniden kuruldu.

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