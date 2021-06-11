'Kurnaz Tilki' efsanesini yıkan köpek!

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2021-06-11 14:50:13
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir2? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir2? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
Afyonkarahisar'daki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

Afyonkarahisar'daki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlar, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntüledi. Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile drone'lara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alırken ayrıca, hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
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