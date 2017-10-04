Küresel piyasalar Yellen'ın konuşmasına odaklandı

04.10.2017 09:09:15

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma ve yoğun veri trafiğinin yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün pay piyasalarında rekorlar kırılmaya devam ederken, dolar endeksi 94 sınırına kadar yükselmesinin ardından kazançlarını geri vererek 93,6 seviyesinde dengelendi. Devam eden risk iştahı ile dün Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselerek rekorlarını sürdürdü.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), dün yayımladığı raporda "artan borçlanma, küresel finansal kriz ve düşük büyüme riskini artırıyor" uyarısına karşın piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin iyimserliğin devam ettiğini belirtiyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin çok altında kalması ve Brexit ile ilgili tedirginliklere karşın Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2,5 artarak beklentileri aşması sonrasında pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Almanya borsasında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadığı günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise sınırlı yükselişle 1,1750 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Çin'de devam eden tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisindeki düşüşün ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 11,20 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediği görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02'lik "sınırlı" değer kaybıyla 103.908 puandan tamamlarken, dolar/TL ise 3,5650-3,5900 bandında işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ile ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacakları konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksinin 101.500-105.500 bandı içine yerleştiğini ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya'da eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi'nde eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere'de eylül ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi'nde ağustos ayı perakende satışlar

15.15 ABD'de eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD'de eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD'de eylül ayı ISM imalat dışı endeksi