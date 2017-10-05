Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

05.10.2017 09:10:31

Küresel piyasalar ABD lokomotifliğinde pozitif seyrini sınırlı da olsa devam ettirirken, bugün ve yarın açıklanacak makroekonomik verilerin gündemin odak noktasında olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin 59,8 ile son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından New York borsası sınırlı da olsa rekorlarını genişletti. Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise 93,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dün akşam yaptığı konuşmada, para politikalarına değinmezken, Fed Başkan Yardımcılığı koltuğunu 13 Ekim'de bırakacak olan Stanley Fischer, bankanın uyguladığı faiz politikasını uygun bulduğunu belirterek, "Faiz oranının enflasyonun üzerine çıktığını görmek istiyorum." dedi.

Analistler, piyasaların yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklediğini ifade ederek, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 135 binle Ekim 2016'dan bu yana en düşük performansı gösterdiğine dikkati çekti.

Avrupa tarafında, İspanya'da siyasi belirsizliğin etkisiyle IBEX 35 endeksi hızlı düşüşünü dün de devam ettirirken, avro/dolar paritesi 1,1750 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Katalonya bölgesindeki referandumun ardından düşüşe geçen IBEX 35 endeksi, dün yüzde 2,85 değer kaybetti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 değer kazanarak tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Asya tarafında, Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da resmi tatil olması dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarında sakin bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 104.548 puana yükseldi. Dün günü 3,5724'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5730 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD'de haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD'de ağustos ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD'de ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD'de ağustos ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri