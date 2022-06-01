Küresel ısınma caretta carettaların erkek soyunu tehdit ediyor

Kuluçka sürecinde yuvaların sıcaklığını ölçmeye yarayan cihazlarla sezondaki yavruların cinsiyet oranlarının tahmin edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Başkale, şöyle devam etti: "Küresel sıcaklıktaki artış yavruların dişi-erkek oranını tamamen etkilemekte ve dişi ağırlıklı popülasyon oluşumuna neden olmaktadır. Buna ek olarak sezonun ilk yuvalarından yani mayıs ve haziran ayının başlarındaki yuvalardan çıkan yavrular, daha çok erkek bireylerden oluşmaktadır. Sıcaklığın kuluçka süresine etkisi de değerlendirildiğinde erken sezon yuvalarının kuluçka süresi 60 gün kadar sürerken, sıcaklığın yüksek olduğu temmuz ayındaki yuvalardan yavrular 45 günde çıkabilmektedir." Sıcaklık ile cinsiyet tahminlemesine ek, yuva içerisinde ölü olarak tespit edilen yavrulara ait gonad (yumurtalık) örneklerinin toplandığını da anlatan Prof. Dr. Başkale, “Bu örnekler üreme sezonu sonrasında laboratuvara getirilerek histolojik incelemeler yapılmakta ve net bir şekilde yavru bireyin erkek veya dişi olduğuna karar verilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar yuva sıcaklığı verileriyle eşleştirilerek, Patara kumsalının o sezon ürettiği erkek-dişi oranı hakkında bizlere daha doğru bilgi vermektedir. Türün devamı için cinsiyetlerin takibi de çok önemli" dedi.