Küresel askeri harcamalarda rekor! İlk kez 2 trilyon dolar aşıldı

Rusya'nın askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 65,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Savunma harcamaları Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,1'ini oluşturdu. SIPRI uzmanı Diego Lopes da Silva bu oranın dünya ortalamalarından "oldukça yüksek" olduğunu belirtti. Rusya, en fazla askeri harcama yapan beşinci ülke oldu. SIPRI uzmanı petrol ve doğalgaz kazancının ülkenin askeri harcamalarını arttırmasına olanak sağladığını kaydetti. Uzman, Rusya'nın askeri harcamalarının 2021 yılı sonuna doğru artış gösterdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması sırasında oldu ve Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden önce gerçekleşti."