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Kurban yatırmada Rueff tekniği

Ağırlığı nedeniyle kontrol edilemeyen kurbanlık hayvanları yatırmak için Rueff tekniği öneriliyor. Bu teknik ile hayvanı, kasık ve gövde kısmından iple bağlayıp asılarak kolay bir işlem öngörülüyor.

2022-07-09 21:41:26
Jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldı

Jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldı

Kastamonu'da 27 Haziran'da etkili olan selin ardından jandarma ekiplerinin çalışması video kliple anlatıldı.
Diyanet’ten o imamla ilgili soruşturma

Diyanet’ten o imamla ilgili soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya'daki bir camide konuşan imamın sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma açıldığı duyuruldu
“Kumpas” 15 Temmuz’da TRT 1’de Başlıyor

“Kumpas” 15 Temmuz’da TRT 1’de Başlıyor

Geçtiğimiz yıl ekranlara getirdiği ve kamuoyunda çok konuşulan “Mahrem” yapımı ile FETÖ’yü askerî öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri üzerinden deşifre eden TRT, bu yıl yine 15 Temmuz’un yıl dönümüne özel olarak hazırladığı “Orduya, Devlete, Millete KUMPAS” yapımı ile örgütün muvazzaf askerler üzerindeki etkinliğini gözler önüne serecek.
İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı

İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı

“Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla 2022 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.
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