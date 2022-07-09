Kurban yatırmada Rueff tekniği

“Kumpas” 15 Temmuz’da TRT 1’de Başlıyor

Geçtiğimiz yıl ekranlara getirdiği ve kamuoyunda çok konuşulan “Mahrem” yapımı ile FETÖ’yü askerî öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri üzerinden deşifre eden TRT, bu yıl yine 15 Temmuz’un yıl dönümüne özel olarak hazırladığı “Orduya, Devlete, Millete KUMPAS” yapımı ile örgütün muvazzaf askerler üzerindeki etkinliğini gözler önüne serecek.