Kurban yatırmada Rueff tekniği
Ağırlığı nedeniyle kontrol edilemeyen kurbanlık hayvanları yatırmak için Rueff tekniği öneriliyor. Bu teknik ile hayvanı, kasık ve gövde kısmından iple bağlayıp asılarak kolay bir işlem öngörülüyor.
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Ağırlığı nedeniyle kontrol edilemeyen kurbanlık hayvanları yatırmak için Rueff tekniği öneriliyor. Bu teknik ile hayvanı, kasık ve gövde kısmından iple bağlayıp asılarak kolay bir işlem öngörülüyor.
“Kumpas” 15 Temmuz’da TRT 1’de Başlıyor
Geçtiğimiz yıl ekranlara getirdiği ve kamuoyunda çok konuşulan “Mahrem” yapımı ile FETÖ’yü askerî öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri üzerinden deşifre eden TRT, bu yıl yine 15 Temmuz’un yıl dönümüne özel olarak hazırladığı “Orduya, Devlete, Millete KUMPAS” yapımı ile örgütün muvazzaf askerler üzerindeki etkinliğini gözler önüne serecek.