Kurbağaların dili geri teperken kalbine değiyor

Bir kurbağanın avını diliyle yakalarken çekilen ilk yavaş çekim görüntüleri, aniden sert biçimde uzatılan dilinin geri teperken neler olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı kurbağalar avını yerken neredeyse kendi kalplerini yalarlar. Dilleri, avı yakalamak için çok uzadığından dil geri çekilirken boğazlarından neredeyse iç organlarına temas ediyor.

Birçok kurbağa türünün yapışkanlığı güçlü ve avlarını tutup ağızlarına çeken dilleri vardır. Florida Üniversitesi'nden David Blackburn, kurbağanın dilini uzatmasına ve avını tuzağa düşürmesine izin veren kas kıvrımlarının daha iyi anlaşıldığını söylüyor.

Blackburn, “Fakat aslında ağzını kapatan bir kurbağanın içine ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz” diyor.

NewScientist