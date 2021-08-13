Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, 18.30 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı.