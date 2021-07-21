Kuraklık Arapapıştı kanyonunu kuruttu!
Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonundaki nehirde de sular çekildi.
Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonundaki nehirde de sular çekildi.
Rusya: S-500 testleri başarılı sonuçlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu.Rusya, karadan havaya S-500 füze savunma sisteminin ilk deneme görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu. MepaNews
Kız kardeşlere otobüste taciz ve saldırı iddiası
Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı.