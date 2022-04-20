DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BIST 100 rekorla kapandı
Pentagon: Rusya, kıtalararası füze denemesi yapacak
Biden, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu
Şahan Gökbakar'dan, uyuşturucu davasından hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek
İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı?
Hafız olan profesör, 32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor
Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Ezan yarışmasında finale kalan Muhsin Kara kaçıncı oldu?
AB'de yeni otomobil satışları sert düştü
Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022
Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi? 2022 GESTAŞ A.Ş Otomobil feribot ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1 kişi feribot ücreti kaç TL?
Putin: Rusya’nın DTÖ stratejisi yenilensin
Libya'nın günlük kaybı 60 milyon dolar
Terazi burcu ünlüler kimler? Hangi ünlüler terazi burcu? Terazi burcu erkek ünlüler ve terazi burcu kadın ünlüler
Çanakkale feribot ücretlerine büyük zam
Türkiye'de ilk evlenme yaşı artıyor

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren muhabir işinden oldu

İsveç devlet televizyonu SVT'nin İsveçli bir muhabiri, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu eleştirmesi nedeniyle işinden uzaklaştırıldı.

2022-04-20 18:10:26

SVT'nin Batı Bölgesi Haber Müdürü Anton Svendsen, söz konusu olay hakkında soruşturmanın bittiğini ve muhabirin SVT'nin tarafsızlık ilkesine zarar verdiğinin anlaşıldığını söyledi. Svendsen, muhabirin şimdilik görevinden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.

İsveç'in Göteborg kentinde çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Frölunda bölgesinde 26 Şubat'ta Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmış, İslam dini ve peygamberi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Bu provokasyona karşı çıkan SVT muhabiri de Paludan'a "Evine dön salak" sözleriyle tepki göstermişti.

Paludan, İsveç'te milletvekili adayı oldu

Öte yandan, İsveç Seçim Kurulu, eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, Paludan'ın milletvekilliği adaylık başvurusunu onayladığını duyurdu.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti. AA

Mariupol'deki Türk camisinin bazı bölümleri hasar gördü

Mariupol'deki Türk camisinin bazı bölümleri hasar gördü

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın anısına hayırsever bir Türk tarafından yaptırılan cami, çatışmalarda hasar gördü.
TOKİ’nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ’nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ’nin ‘borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim’ kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 81,12’si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.
Polis korumasında Kuran-ı Kerim yaktı!

Polis korumasında Kuran-ı Kerim yaktı!

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.
Kassam Tugayları'ndan İsrail jetlerine uçaksavarlı önleme

Kassam Tugayları'ndan İsrail jetlerine uçaksavarlı önleme

İsrail'in, Hamas'a ait noktaları vurmasının ardından El Kassam Tugayları İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verdi. Kaynak: Mepa News
Görüş Bildir Bizimle Paylaş