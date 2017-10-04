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'Kumkapı Halıları' sergisi açıldı

İHİB tarafından düzenlenen sergi 2 ay boyunca tarih ve sanatseverlerle buluşacak

'Kumkapı Halıları' sergisi açıldı
04.10.2017 17:49:19
İstanbul Halı Haftası kapsamında, İstanbul Halı İhracatçıları Birliğince (İHİB) düzenlenen, "Arkas Koleksiyonu'nda Kumkapı Halıları Sergisi" tarih ve sanatseverlerle buluştu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi değeri ve hatırası yüksek bir sergide olduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Tarihin izlerini taşıyan halıların, zengin bir kültüre sahip olduğunu işaret eden Yılmaz, "Bizim belki bir kelimede 'halı' deyip geçtiğimiz, kışın evimizde ayaklarımız üşümesin diye ezdiğimiz unsur ve obje aslında insanlığın kadim, tarihi birikimidir." şeklinde konuştu.

- "Halı kültürü ve sevgisi ailemden geliyor"

İHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Diler de İHİB'i temsilen toplantıya katıldığını belirterek, İstanbul Halı Haftası kapsamında pek çok etkinlik düzenlendiğini ve hafta boyunca düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.

Diler, Türkiye'deki iş gücünün pahalı hale gelmesi ve ekonomik düzeyin yükselmesinden dolayı halıcılığın sekteye uğradığını vurgulayarak, "Özellikle el halıcılığı sektörü, 1997-2002 yılı arasında yapılan saha araştırmasında 89 bin halı dokuyucusu varken, şu an da 18 bin düzeyine inmiş durumdadır. Halı dokumacılığının yeniden başlatılması için Ekonomi Bakanlığımıza bir proje sunduk, yardımlarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da geçmişten bugüne binlerce yıllık geleneği yansıtan halının, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğuna dikkat çekerek, halı sanatının korunması ve desteklenmesi gereken bir değer olduğunu vurguladı.

Arkas, "Ailemden kalma halıları 90'lı yılların başından bu yana aldığım antika halılarla zenginleştirdim. Halı kültürü ve sevgisi ailemden geliyor. Arkas Halı Koleksiyonu'nu ilk defa 2015 yılında İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'nde sergilemiştik. Bu sergi vesilesiyle bir kez daha sanatseverlerle paylaşarak bu nadide eserlerin anlaşılıp benimsenmesine katkıda bulunmayı, yeni bilimsel çalışmalara kaynak oluşturmayı ve ülkemizde halıcılığın yeniden eski parlak günlerine kavuşmasını diliyorum." dedi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin ise müzede, Selçuklu Dönemi'nden itibaren halıların sergilendiğini anlatarak, "Selçuklu döneminden başlayarak, Osmanlı dönemi'e kadar bütün Osmanlı gruplarını temsil eden halılar yer almaktadır. Ancak en eski Selçuklu dönemine aittir, bunlar 13. yüzyıl 1905 yılında Konya Alaaddin Camisi'ndenden müzemize intikal etmişlerdir." dedi.

- "Kumkapı Halıları" sergisi

İHİB tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen İstanbul Halı Haftası kapsamındaki "Arkas Koleksiyonu'nda Kumkapı Halıları Sergisi"nde, 32 halı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu halıları ve Osmanlı saray halıları olarak iki ana tema çerçevesinde oluşturulan Arkas Halı Koleksiyonu, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan döneme ait önemli örnekler içeriyor ve dünyadaki önemli halı koleksiyonları arasında gösteriliyor.

Koleksiyonun dünyada çok az örneği bulunan ipek Kumkapı halılarından oluşan bölümü İstanbul'da ilk defa Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 2 ay boyunca ücretsiz olarak ziyarete edilebilecek.

Sergide, dünyadaki en geniş Kumkapı halı koleksiyonundan örnekler yer alıyor.


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