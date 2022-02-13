Rusyada ünlü tabloya göz çizen güvenlikçi: Kandırıldım

Rusya'da bir müzede 14 milyon Lira değerindeki tabloya göz çizen güvenlik görevlisi 'kandırıldım' dedi. Bir grup gencin tablonun kendilerine ait olduğunu ve kalem vererek göz çizmesini istediklerini söyledi.

14 milyon Lira değerindeki tabloya göz çizdi. Bir grup genç tarafından kandırıldığını söyledi.

Rusya'da aralık ayında tabloya göz çizen müzenin güvenlik görevlisi pişman olduğunu ifade etti. 63 yaşındaki Aleksandır Vasiliev Rus medyasına konuştu.

16-17 yaşlarında bir grup gencin "tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik yok" diye konuşurlarken duyduğunu dile getirdi. Gruptan birkaç kızın, tablonun sahibi olduklarını, kendisine kalem vererek göz çizmesini istediğini söyledi.

Vasiliev, "Tablonun bu kadar pahalı olduğunu bilseydim yapmazdım, bunu yaptığım için tam bir ahmağım" dedi.

Restorasyon maliyeti yaklaşık 50 bin Lira

Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' isimli çalışmasının restorasyon maliyetinin 50 bin Lira civarı olduğu tahmin ediliyor.

Hakkında soruşturma başlatılan savaş gazisi Aleksandır Vasiliev'i savunmak için ünlü bir avukat gönüllü oldu.

TRTHaber .