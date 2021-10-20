Jüpiter yolcusu uzay aracı, Orhan Pamuk alıntısı ve Türk atasözü taşıyor

Lucy uzay aracı, Jüpiter yolculuğunda Orhan Pamuk alıntısı ve Türk atasözünün de yer aldığı plakalar taşıyor.

Lucy adlı uzay aracı Jüpiter yolculuğuna yalnız çıkmıyor. NASA'nın yeni uzay görevi, insanlığa ve Dünya'ya ait anlamlı mesajlar içeren plakalar da taşıyor. Bu mesajlardan bazıları ise bir hayli tanıdık. Orhan Pamuk imzalı Kara Kitap'tan bir alıntı ve ünlü Türk atasözlerinden biri aracın konukları arasında.

16 Ekim 2021 tarihinde ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu tarihi bir ana tanıklık etti. NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği Lucy adlı uçuş, Atlas V roketiyle birlikte uzay yolculuğuna başladı. Araç, Dünya'dan mesajları Samanyolu'ndaki yolculuğu boyunca muhafaza edecek.

Enerjisini üzerindeki güneş panelleri sayesinde temin edecek olan uzay aracının uzunluğu 14 metreyi buluyor. Lucy, Jüpiter'in etrafında bulunan Truva asteroitlerini gözlemlemekle görevli olacak.

Dünya'dan toplam 20 mesajın taşındığı uzay aracında, Türkiye ile ilgili iki bağlantı bulunuyor. Lucy üzerindeki plakalarda bilim insanlarından, aktivislerden, sanatçılardan ve yazarlardan alıntılar yer alıyor.

Orhan Pamuk Alıntısı ve Türk Atasözü Yazılı Plakalar Taşıyor

Türkiye'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen tek yazar olan Orhan Pamuk'un, Kara Kitap adlı eserinde yer alan şu alıntı Lucy'de uzayı selamlayacak ilk sözlerden:

“Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyveler, kağıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.” – Orhan Pamuk, Kara Kitap

Pamuk'un yayıncısı Yapı Kredi Yayınları, gelişmeyi, “Kara Kitap sonsuzluk yolunda… Nasa'nın Jüpiter'e giden aracı #Lucy'nin taşıdığı insana ve Dünya'da yaşama dair mesajlar arasında,” sözleriyle duyurdu.

Araçta Pamuk'la birlikte yer alan diğer Nobel Edebiyat ödüllü yazarlar ise Louise Glück ve Olga Tokarzcuk oldu.

Lucy'de yer alan Türkiye kaynaklı bir başka alıntı ise ABD'li şair Billy Colins'in ağzından dökülüyor:

“Ağaca balta vurmuşlar, ‘Sapı bedenimden,' demiş.”

Türk atasözünün İngilizce çevirisi plakadaki yerini alanlar arasında.

Lucy'de Yer Alan Diğer Plakalar

Uzay gemisinde yer alan diğer plakalardan bazıları şu şekilde:

Britanyalı efsanevi rock grubu The Beatles'ın vokalisti John Lennon'ın Instant Karma (We All Shine On) parçasından:

“Hepimiz parlıyoruz… Ay, yıldızlar ve Güneş gibi.”

ABD'li papaz ve yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King:

“Tarihi yaratanlar biz değiliz. Bizler tarih tarafından yaratılırız.”

Kozmos belgeseliyle de tanınan ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan:

“Meraktan güç alan, temel önemdeki bilimi kesmek, tohumu yemeye benzer. Bir sonraki kışa biraz daha yiyecek kadar bulabiliriz. Fakta sonra biz ve çocuklarımızın gelecek kışları da geçirmesini sağlamak için ne ekeceğiz?”

Uzay Aracı 2025 Yılında Hedefine Ulaşacak

6,5 milyar kilometrelik mesafeyi yol alması planlanan Lucy'nin, Truva asteroitleri ile ilk temasının 2025 yılında kurulması planlanıyor.

Araştırmacıların bu yolculuktaki hedefi ise Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında yeni bilgiler edinmek olarak tanımlanıyor.

981 milyon dolar (yaklaşık 9 milyar TL) bütçe ayrılan projede Lucy, 12 yılda en az 8 asteroiti ziyaret edecek.

Lucy, Adını İnsanın En Eski Atalarından Alıyor

Öte yandan uzay aracı adını insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor. 1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy, Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişiydi.

Söz konusu primat da ismini The Beatles'ın “Lucy in the Sky with Diamonds (Lucy Gökyüzünde Elmaslarla)” sözlerini içeren 1967 tarihli ünlü şarkısından almıştı.

Siz Lucy ve onun sonsuzluğa taşıdıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı Kayıp Rıhtım Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: The Independent, NASA, Kayiprihtim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.