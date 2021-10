En eski çizim; perişan halde bir erkek

Tarihin en eski hayalet çizimi 3.500 yıllık geçmişe sahip olan bir Babil tabletinde keşfedildi. Resimde, sevgili arayan perişan hâldeki bir erkek tasvir ediliyor.

Hayalet anlatıları mitolojiden masallara, fantastik edebiyattan çağdaş sinemaya hiç eskimeyen motifler taşıyor. William Shakespare'den Charles Dickens'a yazın dünyası bu ikonları kurgularına taşımaktan hiç çekinmemişti. Ancak görünen o ki hayaletin kültür dünyasındaki yolculuğu çok daha eskilere dayanıyor.

Araştırmacılar Babil uygarlığından kalma eski bir kil tablette, dünyanın bilinen en eski hayalet çizimine rastladı. 3.500 yıllık tarihe sahip çizim, yaklaşık 200 yıldır Birleşik Krallık'taki British Museum'de gözlerden ırak bir şekilde tutuluyordu. Bugüne dek hiçbir zaman ziyarete açılmayan kil tablet üzerinde yapılan çalışmalar yeni detayları ortaya çıkarttı.

Tarihin En Eski Hayalet Çizimi Perişan Hâldeki Bir Erkeği Resmediyor

Müzenin Ortadoğu bölümünün küratörü Dr. Irving Finkel, “bu muhteşem nesnenin” yakın zamana kadar gözden kaçırıldığını itiraf etti. Finkel'e göre tablette bir “sevgili” tarafından ait olduğu yere, öbür dünyaya götürülen sakallı bir adamın ruhu tasvir ediliyor.

Kırık tabletin ön tarafında erkek hayaletin kollarını uzattığı ve bileklerinin bir iple bağlandığı görülüyor. İpin ucunu tutan kadın önde yürüyor.

Tabletin arkasında ise istenmeyen hayaletlerden kurtulmanın yolları hakkında açıklamalar bulunuyor. İstenmeyen hayaleti ait olduğu yeraltı dünyasına geri gönderecek bir ritüelin anlatıldığı metin, “Arkana bakma!” uyarısıyla sonlanıyor.

Bu uyarıdan yola çıkan araştırmacılar, tabletin bir hayalet kovma rehberine ait olduğu sonucuna ulaşıyorlar.

Finkel, hayaletin mevcut durumu hakkında şunları söylüyor:

“Hayalet bir erkek ve perişan durumda. Evin etrafında dolaşan uzun, ince, sakallı bir hayaletin insanları rahatsız ettiğini hayal edebilirsiniz.”

Tablette Hayaletlerden Kurtulma Rehberi de Yer Alıyor

Uzmanların analizine göre tablette umutsuzca arkadaş aradığı için insanlara musallat olan bir erkek hayalet resmediliyor. Sonunda ona bir sevgili veriliyor ve böylece hayaletin öbür dünyaya gitmesi sağlanıyor.

Finkel sözlerini, “Hayaletlere bir arkadaş vererek onlardan kurtulabileceklerini düşünmeleri komik,” ifadesiyle noktalıyor.

Keşif, Finkel'in 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanması planlanan The First Ghosts: Most Ancient of Legacies (İlk Hayaletler: En Kadim Miraslar) adlı kitabında ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Kitabın Türkçe baskısı hakkında şu an için yapılmış bir açıklama yok.

Yaklaşık 200 yıldır müzede saklanan tablet henüz görücüye çıkma fırsatı bulmadı. Finkel ise insanların bu kültürü tanımalarını istediğini kaydediyor.

Hayalet hikâyelerinin kökenine dair ilginç veriler sunan bu keşif hakkında, siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı Kayıp Rıhtım Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

