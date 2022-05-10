Bubiletcom, 2022 yılının en iyi müzik festivallerini açıkladı

Bubiletcom kurucusu Hakan Akın bu yaza damgasını vuracak, birbirinden eğlenceli müzik festivalleri hakkında bilgiler verdi. Hakan Akın “Bu yaz sevdiklerinizle eğleneceğiniz, kamp yapıp, müzik dinleyeceğiniz etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerle hem sosyalleşecek hem de çok eğleneceksiniz” dedi.

Bu yaza damgasını vuracak sanatçıların festival tarihlerini açıklayan Hakan Akın, What A Fest tarihlerini açıkladı. Hakan Akın “What A Fest; İzmir Pamucak Sahili'nde 20-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Festival biletlerini bubiletcom web sitesinden alabilirsiniz.” dedi.

Festivaldeki sanatçılar ve sahne alacağı tarihler:

20 Temmuz Çarşamba

Duman

Emir Can İğrek

Madrigal

Nova Norda

Palmiyeler

21 Temmuz Perşembe

Dolu Kadehi Ters Tut

Gripin

Hey! Douglas

Mary Jane

Mert Demir

22 Temmuz Cuma

Can Ozan

Dilan Balkay

HaykoCepkin

Redd

SagopaKajmer

23 Temmuz Cumartesi

Motive

Ozbi

Perdenin Ardındakiler

TheAlwaysDays

Uzi

Yüzyüzeyken Konuşuruz

24 Temmuz Pazar

Can Bonomo

Evdeki Saat

Jakuzi

Levent Yüksel

Soft Analog

20-22 Mayıs Çanakkale Müzik Festivali ile ilgili detayları açıklayan Hakan Akın “Çanakkale'de düzenlenecek Çanakkale Müzik Festivali 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecektir. Festivalde sahne alacak sanatçılar; SagopaKajmer, Madrigal, Mavi Gri, Yaşlı Amca, Anıl Piyancı, Cakal&Reckol, Perdenin Arkasındakiler ve daha birçok sanatçı.” dedi.

Hakan Akın, Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Uludağ'da düzenlenen Uludağ Yaz Festivali hakkında detayları açıkladı. “Uludağ Yaz Festivali 5 – 7 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. Festivalde birçok ünü DJ ve sanatçı sahne alacaktır. Duman, Ceza, SagopaKajmer, Perdenin Arkasındakiler ve daha birçok sanatçı ile doyasıya eğleneceksiniz.”

Yaz aylarında İstanbul'da eğlenmeyi tercih edenler için iyi bir fırsat olan Gezgin Fest'in detaylarını açıklayan Bubiletcom kurucusu Hakan Akın “Gezgin Fest, İstanbul'da 24 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Gümüşdere Plajı'nda düzenlenecektir. Tam bir müzik festivali olan Gezgin Fest'de, Selda Bağcan, HaykoCepkin, Can Bonomo, Ozbi, Sefo, Motive, Çakal &Reckol, Tuğkan, Deeperise, Eypio, Perdenin Ardındakiler, Retrobüs, MoodRabbit, Necati ve Saykolar, Atilla Volga ve Hedonutopia gibi farklı tarzda sanatçıları dinleme şansı bulacaksınız.

Bubiletcom kurucusu Hakan Akın bu yaza damgasını vuracak diğer festivalleri şu sözlerle açıkladı. “İzmir'de 23 - 26 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlecek olan Gençlik Karnavalı birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapacak. 13 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sakarya Müzik Festivali'nde HaykoCepkin, Uzi, Madrigal ve SagopaKajmer gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Bir diğer fevtival ise 1 - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmir Seferihisar Doğanbey Plajı'nda plajında düzenlenecek. Sahne alacak sanatçılar; Fondip, Yüksek Sadakat, Yeni Türkü, Necati ve Saykolar. Tüm festivaller için biletler bubiletcom web sitesi üzerinden avantajlı olarak alınabilir.”

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