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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Paris'te

Kurtulmuş:- 'Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız'- 'Maalesef eğer bu bir sabotajsa ve hele bu ırkçı bir sabotajsa Avrupa'nın birçok yerinde çalmaya başlamış olan tehlike çanlarının çok açık bir şekilde burada da çalmış olması anlamına geliyor'- '(Turist sayısı) Bu yıl itibarıyla ağustos rakamları açıklandıktan sonra görüyoruz ki bu yıl sonunda 30 milyonu aşacağız'- 'Türkiye'nin kısa va

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Paris'te
02.10.2017 21:24:40
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrindeki yangın olayının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Maalesef eğer bu bir sabotajsa ve hele bu ırkçı bir sabotajsa Avrupa'nın birçok yerinde çalmaya başlamış olan tehlike çanlarının çok açık bir şekilde burada da çalmış olması anlamına geliyor." dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Turizm Komitesi 100'üncü oturumuna katılan Kurtulmuş, oturum sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3'ü Türk çocuğu 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, bu olayı duydukları andan itibaren Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu ve Paris Büyükelçiliği ile detayları öğrenmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Strazburg'un Mulhouse kentinde dün gece çıkan yangında maalesef 3 evladımız vefat etti. 6, 8 ve 9 yaşlarında ve ayrıca 8 kişinin yaralı olduğunu biliyoruz. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin. Tabii bugün buranın saatiyle saat 16.30 civarında savcının yaptığı açıklamada da bu konuyla ilgili bir sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ilan edildi. Polisin de 28 yaşında bir kişinin oralarda olduğu şeklinde tespitleri var. Tabii soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili detaylı yorum yapmak istemem ama maalesef eğer bu bir sabotajsa ve hele bu ırkçı bir sabotajsa Avrupa'nın birçok yerinde çalmaya başlamış olan tehlike çanlarının çok açık bir şekilde burada da çalmış olması anlamına geliyor. Ümit ederim ki böyle bir ırkçı saldırı değildir. Ama özellikle Türklerin yoğun şekilde yaşadığı bölgede bu olayın yapılmış olması, böyle bir sabotaj ihtimalinin gündeme gelmiş olması, böyle bir saldırı olma ihtimalini çok kuvvetlendiriyor."

- "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Gelişmeleri bu aşamada biraz bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın oldukça dikkatli bir şekilde burada varlıklarını sürdürmesi gerekiyor. Biz de olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Hem Strazburg'daki başkonsolosluğun, hem de Paris'teki büyükelçiliğin olayı bütün yönleriyle araştırdığını aktaran Kurtulmuş, "Detaylı bir şekilde bu konunun üstüne gidilecek. Oradaki vatandaşlarımızdan her türlü bilgiler alınmaya çalışılıyor. Sayın başkonsolosumuz şu an itibarıyla orada vatandaşlarımızla birlikte. Bütün ailelere geçmiş olsun diyorum. Ölen evlatlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

- OECD toplantısı

Bakan Kurtulmuş, katıldığı OECD toplantısı ile ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin, OECD'nin kurucu 20 üyesinden biri olduğunu ve Turizm Komitesinin başından beri çok aktif bir şekilde içerisinde yer aldığını anımsattı.

Bugün Turizm Komitesi'nin 100. toplantısında bir araya gelindiğini ifade eden Kurtulmuş, bundan dolayı toplantıya birçok OECD üyesi ülkenin turizm bakanlarının katıldığını belirtti.

Bugün öğleden sonraki oturumda ana konuşmacı olarak konuşma yaptığını dile getiren Kurtulmuş, ikili görüşmelerin bugün ve yarın da süreceğini ifade etti.

Kurtulmuş, ikili görüşmeler kapsamında turizm alanında karşılıklı iş birliği olanaklarının ele alınacağını belirtti.

- "Bu yıl sonunda 30 milyonu aşacağız"

Türkiye'de turizmin yeniden eski gücüne kavuşması için adım attıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki 2014'teki seviyemize inşallah iki sene sonra 2019'da tekrar geleceğiz. Bu yıl itibarıyla ağustos rakamları açıklandıktan sonra görüyoruz ki bu yıl sonunda 30 milyonu aşacağız. Bu, Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin kısa vadedeki hedefi 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri elde etmektir."

Toplantıya katılan İspanyol bakanın bugün konuşurken bu yıl 75 milyon turist çektiklerini ve önümüzdeki yılda da bu rakamın 80 milyona ulaşmasını ümit ettiklerini söylediğini anımsatan Kurtulmuş, İspanyanın aşağı yukarı 45 milyon nüfusu olduğu düşünüldüğünde bu 80 milyon turist sayısının İspanyol nüfusunun iki katı olduğuna işaret etti.

- "Bir hazinenin üstündeyiz"

Türkiye'nin hem kültürel zenginlikleri hem doğal güzellikleri ile çok rahatlıkla iyi bir planlamayla 50 milyon turist hedefine ulaşacağını kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye hem İslam, Osmanlı ve Selçuklu döneminin hem İslam öncesi dönemlerin, Helenistik dönemin, Roma döneminin, Likyalılar döneminin, Frigyalılar döneminin, önceki dönemlerin hepsinden muazzam bir tarihi, kültürel iklimin üstünde oturuyor. Tabiri caizse bir hazinenin üstündeyiz. Bunun yanında da Türkiye'nin deniz turizmi, dağ turizmi, kış turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, kültürel turizmi, inanç turizmi gibi çok çeşitli alanlarda büyük atılımlar yapması mümkün. Bunları değerlendiriyoruz. Bu tür toplantılarla da Türkiye'nin bu potansiyelini yurt dışında tanıtma imkanı buluyoruz. Bizim için önemli bir toplantı. Yarın da temaslarımızı devam ettirip yarın öğleden sonra Türkiye'ye döneceğiz."

Toplantının ardından Bakan Kurtulmuş, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurtulmuş'un OECD'deki toplantılarına Türkiye'nin OECD Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı da katıldı.


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