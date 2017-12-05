'Kullanmadım' dediği Bylock'a 53 bin kez giriş yapmış

05.12.2017 13:13:30

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "köy yapılanmasına" yönelik davanın sanıklarından biri, bilirkişi raporunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 53 bin 200 kez erişim sağladığı bilgisi yer almasına karşın, suçlamaları kabul etmedi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si tutuklu 22 sanık ile sanık avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmalara geçildi.

Daha sonra mahkeme başkanı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen tutuklu sanıklardan Melih Gülseven hakkında gelen bilirkişi raporunu okudu.

Mahkeme başkanı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğunu ve programa 53 bin 200 kez erişim sağladığının tespit edildiğini söyledi.



Bunun üzerine, savunma yapan Gülseven, "Ben Bylock denilen programı kullanmadım. Tutturmuşlar aşağı ByLock, yukarı ByLock. 13 aydır içeride tutukluyum. Hakkımda verilecek kararı mahkeme heyetine bırakıyorum" diye savunma yaptı.

- "HDP'ye oy verin" çağrısı

Tutuksuz sanık İdris Ç. ifadesinde KHK ile kapatılan Tekirdağ Köyleri Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne (TEKKÖYDER) nasıl üye olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Bir sohbette kendilerine tutuklu sanık Melih Gülseven tarafından "HDP'ye oy verin" diye çağrıda bulunulduğunu öne süren İdris Ç., "Bize sohbetleri görevini tam olarak bilmediğim Melih Gülseven veriyordu. Melih seçim dönemine yakın bir zamanda Çorlu'da düzenlenen bir sohbette 'HDP'ye oy verin' diye çağrıda bulundu. Ben bu siyasi konuşmalardan sonra bunlardan soğudum ve ilişkimi kestim. Ben Tekirdağ Köyleri Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğine nasıl üye olduğumun bile farkında değilim. Üzerime atılı terör örgütü üyeliği suçlamalarını kabul etmiyorum. Zaten bir bacağım yok. Yüzde yetmiş bedensel engelliyim. Mahkemeye gelmekte bile zorlanıyorum" diye savunma yaptı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "köy yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 2'si tutuklu 22 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.