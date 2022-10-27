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Kuduza yakalanan adamın tüyler ürperten hazin sonu!

Kuduz bulaşan bir adamın aşama aşama nasıl ölüme ilerlediğini gösteren, 1955 yılında çekilmiş video izleyenlerin tüylerini ürpertti.

2022-10-27 16:03:42

Kuduz, kuduz bir hayvanın, genellikle bir köpeğin veya çeşitli vahşi memelilerin ısırması ile insanlara bulaşan şiddetli bir ensefalit yani beyin iltihabıdır. Bilinen bir ısırık olmadan bile belirli yarasa türlerine maruz kalmak da kuduza yol açabilir.

Virüs yara bölgesinden periferik sinirler boyunca yükselerek merkezi sinir sistemine girdiğinden, kuluçka süresi (genellikle 1 ila 3 ay arasında) yara ile beyin arasındaki mesafeye bağlıdır. Hastalık, spesifik olmayan halsizlik, baş ağrısı ve ateş semptomları ile başlar, ancak bu semptomların yara çevresinde uyuşma, yanma, karıncalanma ile birleşmesi tanı koydurucudur. Enfeksiyon ilerledikçe, etkilenen birey merkezi sinir sisteminde olağanüstü uyarılabilirliği sergiler; en ufak bir dokunuş ağrılıdır ve şiddetli motor tepkiler havalelere ilerler. Yutma sırasında faringeal kasların kasılması ağızda köpürmeye neden olur ve bu da su bile yutmaya karşı bir isteksizlik (hidrofobi) yaratabilir. Hastalık ilerledikçe sarkık felç oluşur. Değişken mani ve stupor dönemleri, solunum yetmezliğinden komaya ve ölüme ilerler.

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